München - Der FC Bayern plant für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool mit Kingsley Coman und David Alaba. Coman sei "fit" und auch bei Alaba gehe er davon aus, "dass er voll einsatzfähig ist", sagte Trainer Niko Kovac am Dienstag in München. Der Franzose Coman war wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen, der Österreicher Alaba von einer Sehnenreizung gestoppt worden.