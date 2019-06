München - Geglückter Ausflug für Aushilfsbundestrainer Marcus Sorg und die Nationalelf. Mit dem 2:0 in Borissow gegen Weißrussland holte die ganz in grün gekleidete DFB-Auswahl auch ohne den verletzt verhinderten Bundestrainer Joachim Löw sowie Toni Kroos (muskuläre Probleme) die nächsten drei Punkte in der EM-Qualifikation.