Nur Messi und Mbappé besser als Lewandowski

Auch wenn beide Torjäger in den EM-Qualifikationsspielen leer ausgingen, beeindrucken ihre Zahlen: In den europäischen Topligen trafen im aktuellen Kalenderjahr lediglich Kylian Mbappé (Paris St.Germain) und Lionel Messi (FC Barcelona) mit je 21 Treffern häufiger als Lewandowski, der 18 Mal erfolgreich war. Statistiker haben einen Wert ausfindig machen können, bei dem Werner tatsächlich vor dem Bayern-Profi rangiert: In den letzten elf Liga-Spielen gelangen ihm 15 Scorerpunkte, zehn Tore und fünf Vorlagen – einsame Spitze.