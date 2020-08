Mölders: Trotz Bäuchlein stets torhungrig

Für Torjäger Mölders wird es wohl die letzte Saison seiner Profi-Karriere werden. Der Mann, der nach seiner aktiven Karriere (Spieler-)Trainer werden möchte, hat schon jetzt die Rolle des Quasi-Spielertrainers inne. In einem Haufen an Junglöwen wird der Ex-Bundesligaspieler nicht nur die Kapitänsbinde, sondern in seiner Vorbildfunktion als Vollprofi noch mehr Verantwortung tragen. Sein Trikot trägt, wie man in den ersten Einheiten sehen konnte, allerdings im Gegensatz zu manch vergangenen Tagen nicht mehr auf: Mölders’ Bäuchlein bleibt zuhause.