München – "Infamous" (dt. berüchtigt). So betitelt der Sportdatendienst Opta die Statistik, die er nach dem 5:2 des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt hervorhebt: 80 Tore nach 27 Spieltagen. So früh so torhungrig war seit der Datenerfassung kein Team in der Bundesliga-Geschichte.