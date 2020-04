155 Tore in 332 Pflichtspielen für Bayern in der Zeit von 1984 bis 1993 sprechen eine deutliche Sprache. Wohlfarths größtes Spiel im Dress der Roten fand am 25. Mai 1989 statt. Dank des introvertierten Mittelstürmers, der beim 3:1 in der 25., 85. und 89. Minute alle drei Tore für die Bayern erzielte, konnte man (mit Hansi Flick als Staubsauger im Mittelfeld) Gastgeber 1. FC Köln in deren Stadion eine Lektion erteilen – und dem extrovertiertesten aller Trainer gleich mit: Christoph Daum.