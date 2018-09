Landtagswahl: 45 Prozent der Wähler noch unsicher

Allerdings ist der Umfrage zufolge fast jeder zweite Wahlberechtigte (45 Prozent) noch nicht sicher, wo er am 14. Oktober sein Kreuz machen wird. 55 Prozent sagen dagegen, ihre Entscheidung stehe so gut wie fest. Am gefestigsten sind dabei die Anhänger von AfD und CSU. Wackelkandidaten sind Grüne, FDP, Linke und Freie Wähler.

"Natürlich sind wir nicht zufrieden", räumt Ministerpräsident Markus Söder ein – was soll er auch anderes sagen. Er gibt aber auch die Marschrichtung für die verbleibenden vier Wochen vor der Wahl vor: Das müsse jetzt "Ansporn und Weckruf für alle" sein. Angesichts der vielen Unentschlossenen gelte nun, "um jede Stimme zu kämpfen".

Die Parteien im "Bayerntrend":

CSU: 35 Prozent (Minus drei Punkte)

SPD: 11 Prozent (Minus einen Punkt)

Freie Wähler: 11 Prozent (Plus zwei Punkte)

Grüne: 17 Prozent (Plus einen Punkt)

FDP: 5 Prozent (gleichbleibend)

Linke: 5 Prozent (Plus einen Punkt)

AfD: 11 Prozent (Minus einen Punkt)

Lesen Sie hier: Wahlkampf-Endspurt - der Zehn-Punkte-Plan der Grünen