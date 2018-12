12.22 Uhr: Wie sieht der Fußballlehrer die Rolle des Jägers? Bayern habe "Spieler, die sehr viele Titel geholt haben." Jetzt die Tabellenführung zu jagen, statt wie in der Vergangenheit immer gejagt zu werden, ärgere die Spieler. "Sie wollen das schaffen. Wenn wir neun Punkte aufholen und am Ende Meister werden, dann ist das eine gute Leistung", sagt Kovac. (Lesen Sie auch: Zurück zu alter Stärke? FC Bayern wittert Chance)

Kovac: "Wenn jemand kommt, dann hat er Qualität"

12.20 Uhr: "Wenn wir der Meinung sind, dass wir die Mannschaft verstärken können, dann werden wir das tun", sagt Kovac zu möglichen Transfers. Aber: es müsse sehr vieles passen, nicht nur die Ablöse, sondern auch der Charakter, die Qualität und vieles mehr. Einen Wunschspieler hat Kovac nicht, doch: "Wenn jemand dazu kommt, dann wird er große Qualität haben, da bin ich mir sicher", so der 47-Jährige weiter. (Lesen Sie dazu: Neuzugang beim FC Bayern? Das ist Lucas Hernández)

12.16 Uhr: Nur noch sechs Punkte auf den Tabellenführer! Kovac will diesen leicht verkürzten Abstand halten, wenn nicht sogar noch weiter verkleinern: "Wir wollen mit maximal sechs Punkten Abstand in die Winterpause", sagt er. Aber: Dortmund spielt morgen gegen den Tabellenzweiten Mönchengladbach. Vielleicht ist ja mehr möglich.

Kovac: "Bobic wird niemanden abgeben"

12.15 Uhr: Von möglichen Transfers aus Frankfurt will Kovac nichts wissen: "Wir haben sehr gute Spieler", sagt er lächelnd und fügt hinzu: "Die SGE muss sich weiter entwickeln und Fredi (Bobic, d. Red.) wird sicherlich keine Spieler abgeben."

12.14 Uhr: Zu Niklas Süle, der zur Stammkraft aufgestiegen ist, sagt Kovac: "Er entwickelt sich sehr gut. Das muss aber weiter gehen und er wird für den FC Bayern und auch für die deutsche Nationalmannschaft ein sehr wichtiger Spieler werden."

12.12 Uhr: Das heutige Frankfurt zeigt für Kovac Unterschiede zu seiner Zeit auf: "Wir spielten damals mit einer Spitze, ein 4-5-1. Heute ist es eher ein 4-3-3 mit drei sehr guten Stürmern." Frankfurt entwickle sich als Team und auch individuell weiter und auch sehr gut, sagt Kovac.

12.11 Uhr: Das 5:0 aus dem Supercup ist für Kovac schon vergessen. "Da waren viele Spieler nicht da, das war ganz anders", sagt der Kroate. Und sowohl die Eintracht, als auch der FC Bayern haben sich entwickelt, erklärt der 47-Jährige. "Wir müssen dem Gegner die Stärken nehmen und unsere Stärken nutzen", so Kovac weiter.

12.09 Uhr: Über die Unterschiede zwischen den beiden Stationen sagt Kovac: "Als Mensch will man sich weiterentwickeln. Ich habe in diesen sechs Monaten vieles gelernt, was ich in Frankfurt noch nicht hatte." Er ist der Meinung, dass sie als Team, nach der Krisenphase die richtigen Schritte eingeleitet haben.

12.08 Uhr: Ein wenig Nostalgie: "Der Club ist mir ans Herz gewachsen", sagt Kovac über seinen Ex-Verein, bei dem er Mitglied auf Lebenszeit ist. "Ich freu mich riesig", sagt er weiter.

Kovac: "Jovic, Rebic und Haller sind sehr gute Fußballer"

12.06 Uhr: Kovac äußert sich zu seinem Ex-Verein und dem Spielerpotenzial: "Man sieht bei der kompletten Mannschaft eine gute Entwicklung. Der Club ist weiter im Aufsteigen." Die Torgefahr der Eintracht durch die beiden Stürmer Luka Jovic und Ante Rebic betont er explizit: "Jovic hat alles, Fuß, Kopf, alles. Ante ist auch ein Superfußballer." Und auch Sebastian Haller dürfe nicht unterschätzt werden.

12.04 Uhr: Jetzt ist er da! Und bemerkt erstmal, dass nur wenige Journalisten anwesend sind: "Alle schon im Weihnachtsurlaub?", fragt er lachend.

12.02 Uhr: Kovac lässt noch auf sich warten.

12 Uhr: Frankfurt spielt bisher eine starke Saison, befindet sich aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.

11.57 Uhr: Kovac trifft mit den Bayern das zweite Mal auf seinen Ex-Club. Im ersten Pflichtspiel der Saison gewann der Kroate den Supercup gegen die Eintracht.

11.55 Uhr: Herzlich Willkommen im AZ-Liveticker zur letzten Spieltags-PK vor der Winterpause. Gleich sitzt Niko Kovac hinter dem Mikrofon und beantwortet die Fragen, aber noch müssen wir warten - etwa fünf Minuten.