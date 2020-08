88. Minute: TOOOOORRRRR! Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 - Torschütze: Lewandowski

Lewy macht den Deckel drauf! Kimmich tritt einen Freistoß rechts von der Grundlinie perfekt in die Box, Lewandowski steigt am langen Pfosten am höchsten und köpft locker ein! Finale, ohoooo!

84. Minute: Aouar mal mit einem Schüsschen von der Strafraumgrenze - kein Problem für Neuer.

82. Minute: Wechsel Bayern - Tolisso und Pavard kommen für Goretzka und Thiago

80. Minute: Coutinho jubelt - die Fahne geht aber hoch! Der VAR bestätigt, der Brasilianer stand knapp im Abseits.

78. Minute: Coutinho von halblinks! Seins Schuss geht knapp am langen Pfosten vorbei.

75. Minute: Wechsel Bayern - Coutinho kommt für Gnabry. Sticht der nrasilianische Joker wieder doppelt?

74. Minute: Lyon deutet sein Offensiv-Potenzial immer wieder an, doch der letzte Pass ist dann zu ungenau, bzw. die Bayern passen auf, wenn es drauf ankommt. Dennoch ist das Ding hier noch nicht durch.

70. Minute: Gute Aktion vor Süle, der mit einer Grätsche ein tödliches Zuspiel auf Dembelé verhindert.

66. Minute: Aouar dribbelt sich auf der linken Seite in den Strafraum, doch Alaba klärt mit einer Klasse grätsche die brenzlige Situation!

63. Minute: Wechsel Bayern - Coman kommt für Perisic

60. Minute: Wieder stehen die Bayern nicht gut! Ekambi nimmt Fahrt auf, doch seine Hereingabe ist zu ungenau.

59. Minute: Neuer mit einer Risentat! Aouar kommt nach einem Fehler von Süle auf links durch und bedient Ekambi perfekt, doch Neuer pariert per Fußabwehr!

58. Minute: Achtung Bayern, jetzt kommt der City-Schreck! Dembelé schoss nahc seiner Einwechslung im Viertelfinale zwei Treffer. Für ihn geht Depay runter.

56. Minute: Nach der Ecke eine gute Chance für Lyon: Marcal köpft, bekommt aber keinen Druck dahinter.

55. Minute: Süle klärt eine Flanke mit der Brust - Ol reklamiert Handspiel, aber da war gar nichts.

52. Minute: Perisic vergibt die Chance zum dritten Tor! Der Kroate wird mit einem ganz langen Ball in die Box geschickt, sein halbherziger Abschluss ist aber kein Problem für Lopes.

51. Minute: Lyon kommt mit viel Elan aus der Pause, bisher lassen die Bayern den Gegner aber geschickt ins Leere laufen.

46. Minute: Weiter geht's! Bei Bayern kommt Süle für Boateng, ob der Weltmeister von 2014 sich verletzt hat oder nur geschont wird ist noch nicht klar.

Halbzeitfazit: In den ersten 15 Minuten sah es so aus, als könne Lyon auch den nächsten Favoriten überrumpeln. Die Bayern schwammen defensiv, doch dann kam Gnabrys Hammer und drehte das Spiel komplett. Seitdem haben die Bayern die Partie seitdem voll im Griff und Sorgen bei fast jedem Angriff für Gefahr. Die Führung ist auch in der Höhe verdient.

45. Minute: Halbzeitpfiff! Olympique Lyon - FC Bayern 0:2

43. Minute: Goretzka hat rund 20 Meter vor dem Tor viel Platz und hält drauf, aber er trifft nur Lewy - ärgerlich!

38. Minute: Wieder ist Gnabry involviert und wieder wird es gefährlich! Gnabry mit einer scharfen Hereingabe von halbrechts, der Ball mit viel Effet segelt genau zwischen Pfosten und dem heranstürmenden Lewandowski durch. Das war knapp.

33. Minute: TOOOOORRRRR! Olympique Lyon - FC Bayern 0:2 - Torschütze: Gnabry

Erst erobert Gnabry den Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums und schickt Perisic auf links, der findet Lewandowski, aber der Pole rutscht halb am Ball vorbei. Seinen Stocherer kann Lopes noch klären, doch Gnabry shciebt danach ein.

30. Minute: Trotz des Rückstands überlässt Lyon den Bayern weitgehend den Ball. Für die Münchner könnte der Gnabry-Hammer auch psychologisch wichtig gewesen sein. Zuvor war Lyon die deutlich gefährlichere Mannschaft, jetzt hat der FCB das Spiel wieder unter Kontrolle.

25. Minute: Lyon kann eine Flanke nicht richtig klären, der Ball landet bei Gnabry, der direkt draufhält. Lopes ist schnell unten!

22. Minute: Müller! Nach einem Freistoß von rechts bekommt das Bayern-Urgestein den Ball am kurzen Pfosten serviert, kommt aber nicht ganz hin.

18. Minute: TOOOORRRR! Olympique Lyon - FC Bayern 0:1 - Torschütze: Gnabry

Wahnsinn! vor nichtmal 60 Sekunden hatte Ekambi Davies vernascht und nur den Pfosten getroffen, jetzt trifft Gnabry. Der deutsche Nationalspieler tankt sich von links nach innen durch, lässt mehrere Franzosen stehen, und hämmert den Ball in die Maschen! Super-Tor!

17. Minute: Pfosten! Bayern mit viel Dusel!

14. Minute: Jetzt Boateng mit einer wichtigen Rettungs-Grätsche. Der Verteidiger klärt die Flanke vor dem einschussbereiten Ekambi!

11. Minute: Jetzt mal eine Top-Chance für Bayern! Nach einem Ballverlust der Franzosen am eigenen Strafraum wird die Kugel zu Goretzka durchgespielt, der trifft den Ball aber nicht richtig und OL-Schlussman Lopez kann parieren.

9. Minute: Alaba klärt nach einer Hereingabe von rechts vor dem heranstürmenden OL-Stürmer, wichtig!

7. Minute: Mal eine Ecke für Bayern - doch die Franzosen stehen gut, keine Gefahr!

4. Minute: Riesenchance für Lyon! Thiago verliert im Spielaufbqau den Ball und Depay wird in die Schnittstelle der Abwehr geschickt. Im Eins-gegen-Eins trifft der OL-Star nur das Außennetz.

3. Minute: Ein Einwurf von Lyons Cornet auf Höhe des Straufraums geht mal so richtig schief - der Ball landet im Toraus.

1. Minute: Anpfiff! Bayern hat angestoßen.

20.57 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Platz, die Champions-League-Hymne erklingt.

20.54 Uhr: Der FC Bayern kann heute seine perfekte Bilanz in der Champions League ausbauen. In dieser Saison konnten die Münchner alle ihre Spiele in diesem Wettbewerb gewinnen. Flick winkt sogar ein Rekord - noch nie hat ein Trainer seine sieben ersten CL-Spiele gewonnen.

20.46 Uhr: Bayern-Boss Rummenigge sagt am "Sky"-Mikrofon, dass die Mannschaft den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen dürfe - "damit uns nicht das Gleiche passiert, wie Juventus und Manchester City"

20.33 Uhr: Kurios - obwohl bei den Bayern aktuell fünf Franzosen im Kader stehen, hat es keiner davon in die Startelf für das Spiel gegen den einstigen französischen Serienmeister (2002-2008) geschafft.

20.26 Uhr: Die Offensive der Bayern wirkt aktuell unaufhaltsam, doch die Defensive von Gegner Lyon ist aktuell auch gut drauf: In den letzten drei Spielen, zweimal gegen Juventus Turin und einmal gegen Manchester City, nur drei Gegentreffer.

20.18 Uhr: Flick erklärt bei "Sky", warum er zum dritten hintereinander Mal auf dieselbe Startformation setzt: "Wir sind der Überzeugung, dass diese Formation eingespielt ist und sie hat ja in der Vergangenheit auch Erfolg gehabt."

20.06 Uhr: Mit einem Sieg heute könnte Olympique Lyon das erste französische Finale in der Champions-League-Geschichte perfekt machen. Der FC Bayern könnte dagegen im Endspiel auf eine alten Bekannten treffen.

19.56 Uhr: Auch der Gegner aus Frankreich nimmt keine Veränderungen vor: Dieselbe Startelf, die überraschend Manchester City im Viertelfinale bezwang, will auch gegen Bayern die Überraschung schaffen.

19.47 Uhr: Die Aufstellung ist da! Trainer Flick setzt wenig überraschend auf Bewährtes, die gleiche Startelf, die auch beim 8:2-Erfolg gegen Barca auflief, soll auch den Finaleinzug klar machen.

19.40 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker. Der FC Bayern will heute gegen Olympique Lyon den Einzug ins Finale der Champions League perfekt machen. Anpfiff ist um 21 Uhr - wir berichten live!

FC Bayern gegen Olympique Lyon: Bloß nicht übermütig werden!

Gelingt dem FC Bayern wieder der große Wurf? Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zeigt sich in diesem Kalenderjahr in einer beeindruckenden Verfassung und konnte abgesehen vom torlosen Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig jedes Spiel für sich entscheiden. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der Rekordmeister am vergangenen Freitag, als dem stolzen FC Barcelona beim 8:2 eine der schlimmsten Niederlagen der Vereinsgeschichte zugefügt wurde.

Damit eben jener Höhepunkt weiter ein vorläufiger bleibt, müssen die Münchner nun im Halbfinale Olympique Lyon aus dem Weg räumen. Der ehemalige französische Serienmeister, der die abgelaufene Spielzeit aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs lediglich auf Platz sieben beendete, ist bislang das große Überraschungsteam in dieser Champions-League-Saison. Im Achtelfinale musste sich Juventus Turin dem Team von Trainer Rudi Garcia geschlagen geben, im Viertelfinale am vergangenen Samstag waren Pep Guardiola und Manchester City dran.

Unterschätzen werden die Bayern, die trotz allem als haushoher Favorit in die Partie gehen, ihren Halbfinal-Gegner nicht. "Lyon steht im Halbfinale der Champions League und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft das nur mit Glück schafft. Zu keinem Zeitpunkt werden wir diese Mannschaft unterschätzen", versichert Weltmeister Corentin Tolisso, der zwischen 2007 und 2017 selbst für die Lyonnais auflief.