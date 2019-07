5:5! Der war beeindruckend! Sarpreed Singh tritt an und verwandelt eiskalt - starke Leistung des Youngsters!

4:5! Auch Skipp verwandelt sicher...

4:4! Lewandowski muss jetzt treffen - und er verwandelt! Jetzt geht's im Head-to-head-Modus weiter...

3:4! Roles ist der nächste Schütze - auch er verwandelt.

3:3! Jetzt tritt Sanches an - und trifft ebenfalls! Gazzaniga war noch mit den Fingerspitzen dran.

2:3! Auch Son behält die Nerven und verwandelt links unten.

2:2! Müller macht es dem englischen Nationalspieler nach und verwandelt ebenfalls links oben!

1:2! Was für ein perfekter Elfer! Harry Kane haut die Kugel per Vollspann ins linke Kreuzeck - keine Chance für Ulreich!

1:1! Ausgleich! Thiago guckt Gazzaniga aus und schiebt den Ball in die rechte untere Ecke.

0:1! Eriksen verschießt! Der Däne versucht es mit einem Schuss in die Mitte aber Ulreich hat den Braten gerochen!

0:1! Alaba tritt an und versucht es mit einem satten Schuss in die linke Ecke aber Gazzaniga ist zur Stelle und pariert.

0:1! Alderweireld bleibt cool und verwandelt sicher in die linke Ecke!

Schluss! Die Partie wird im Elfmeterschießen entschieden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Behalten die Bayern-Bubis die Nerven? Geschossen wird übrigens auf das Tor vor der Südkurve...

90. Minute: Müller mit einer guten Hereingabe von der linken Seite. In der Mitte kommt Davies eingestartet - verpasst aber knapp!

87. Minute: Eriksen probiert es aus der Distanz - knapp drüber!

84. Minute: Nächster Wechsel: Sissoko geht raus, für ihn kommt Georgiou in die Partie.

81. Minute: Tooooooooooooooooooor für die Bayern! Da ist ja der Ausgleich! Thomas Müller bringt den Ball von der linken Seite flach in die Mitte zu Davies, der vor dem Strafraum einen Haken um Marsh herum schlägt und die Kugel mit einem satten Rechtsschuss ins Tor hämmert.

80. Minute: Nach all den Wechseln und Verletzungs-Schocks ist die Partie nun völlig zerfahren. Bayern probiert nun wieder etwas Spielfluss reinzubekommen.

76. Minute: Gleich die nächste Verletzung, dieses Mal trifft es einen Tottenham-Spieler: Foyth humpelt raus, für ihn kommt Marsh in die Partie.

74. Minute: Für Coman ist mittlerweile Mihaljevic in der Partie...

72. Minute: Großer Schock für die Bayern! Coman beim Antritt wird von Foyth zu Fall gebracht. Der Franzose bleibt am Boden liegen und hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie. Die Betreuer eilen sofort zum Flügelflitzer hin. Coman kann den Platz zumindest auf eigenen Beinen verlassen, muss aber ausgewechselt werden. Wie unglaublich bitter!

71. Minute: Jetzt gibts die letzten drei Wechsel bei den Bayern: Coman, Lewandowski und Müller in die Partie, es gehen Kehl, Arp und der kürzlich eingewechselte Zylla.

66. Minute: Sanches probiert es aus der Distanz - Gazzaniga ist zur Stelle!

61. Minute: Tooooooooooooooooor für die Bayern! Tottenham steht weit aufgerückt und lässt viel Platz im Rücken der Abwehr. Davies schickt Arp mit einem direkten Steilpass auf die Reise. Der Neuzugang flitzt Alderweireld davon und schiebt die Kugel souverän an Gazzaniga vorbei - nur noch 1:2!

60. Minute: Kovac wechselt nochmal: Sanches, Thiago und Alaba kommen für Tolisso, Nollenberger und Johansson.

59. Minute: Da ist es passiert! Tottenham kombiniert sich schnell in den Strafraum der Bayern. Am Ende legt Kane nach links zum freistehenden Eriksen ab, der Däne fackelt nicht lange und hämmert den Ball aus der Drehung in die Maschen. Das Gegentor hatte sich in den vergangenen Minuten angekündigt...

58. Minute: Nächste Möglichkeit für die Spurs! Kane steckt zentral vor dem Strafraum hindurch zu Son - der Angreifer scheitert aber völlig frei vor Ulreich. Es bleibt hier erst noch beim 0:1 aus Bayern-Sicht.

57. Minute: Chance für Tottenham! Son tritt im Mittelfeld an und schüttelt die Bayern-Verteidiger ab. Der Nordkoreaner probiert es anschließend mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe. Ulreich ist zur Stelle und hat den Ball im Nachfassen sicher.

53. Minute: Arp nimmt auf der linken Seite Tempo auf und geht an Alderweireld vorbei, doch der Belgier kann den Bayern-Youngster noch stoppen. Der anschließende Freistoß bringt keine Gefahr.

50. Minute: Die zweite Hälfte beginnt wie die erste geendet hat: Die Bayern mit mehr Ballbesitz, Tottenham agiert noch abwartend...

47. Minute: Auf beiden Seite gab es zahlreiche Wechsel. Bei den Bayern sind Ulreich, Boateng, Zylla und Coman neu in der Partie. Neuer, Süle, Will und Nollenberger sind in der Kabine geblieben. Bei den Spurs gab es sogar neun Wechsel, neu in der Partie sind unter anderem Ex-Bundesligaspieler Son und Superstar Kane.

46. Minute: Weiter geht's!

45. Minute: Halbzeit in der Allianz Arena! Bayern liegt zur Pause mit 0:1 gegen Tottenham zurück.

42. Minute: Gute Chance für die Gastgeber! Kehl mit einem perfekten Seitenwechsel auf den völlig blanken Nollenberger, der allerdings viel zu lange braucht, sein Schuss wird letztendlich geblockt! Der Nachschuss von Singh geht knapp am Tor vorbei.

39. Minute: Von Tottenham kommt allerdings seit dem Führungstreffer auch nicht mehr viel - das Niveau der Partie hat auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf.

36. Minute: Singh zieht aus der Distanz ab, sein Abschluss geht aber deutlich vorbei. Der Neuseeländer zählt in der Offensive dennoch zu den Aktivsten.

31. Minute: Man merkt, dass die Bayern in dieser Formation noch nicht so häufig zusammen gespielt haben. Der Rekordmeister ist zwar bemüht, allerdings hapert es an der Abstimmung - sehr viele Fehlpässe begleiten das Spiel der Münchner.

28. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für Tottenham! Will bringt Pavard durch einen ungenauen Ball in Bedrängnis, der sich nur noch mit einem Foul behelfen kann. Der schwache Freistoß bleibt allerdings an der Mauer hängen.

24. Minute: Youngster Will probiert es aus der Distanz, sein Ball geht allerdings zwei, drei Meter am Tor vorbei.

20. Minute: TOOR! FC Bayern - Tottenham Hotspur 0:1, Torschütze: Lamela

Ohne große Gegenwehr geht Tottenham in Führung! Nkoudou hat auf links viel zu viel Platz und findet in der Mitte Lamela, der nur noch einschieben muss.

17. Minute. Da war mehr drin! Davies und Johansson kombinieren sich auf links gut in den Strafraum - Davies dann mit viel Platz im Sechzehner, allerdings kommt seine flache Hereingabe von links nicht bei seinen Mitspielern an.

13. Minute: Nachdem die ersten Minuten klar den Gästen gehörten, ist mittlerweile auch der Rekordmeister in der Partie angekommen.

10. Minute: Die erste Halbchance der Bayern! Pavard kommt nach einer Tolisso-Flanke nur noch mit den Haarspitzen an den Ball. Das Leder geht knapp am Tor vorbei.

7. Minute: Von der jungen Münchner Mannschaft ist bisher noch wenig zu sehen - Tottenham ist in der Anfangsphase die bessere Mannschaft.

5. Minute: Wahnsinn!!!! Da ist er wieder der Neuer - bzw. seine rechte Pranke! Mit einer Monster-Parade verhindert der Nationaltorwart den frühen Rückstand gegen die Londoner. Lucas Moura scheitert aus kürzester Distanz.

3. Minute: Und der erste Schuss aufs Tor gehört den Spurs! Der Abschluss von Alli stellt Neuer aber vor keinerlei Probleme.

1. Minute: Los geht's, Arp mit dem Anstoß für die Bayern!

20.27 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen - gleich rollt der Ball in der Allianz Arena. Wer wird der Nachfolger von Atletico Madrid?

20.15 Uhr: Das Finale des Audi Cups ist gleichzeitig auch der letzte Härtetest vor dem Super Cup am Wochenende gegen Borussia Dortmund (3. August, 20.30 Uhr im AZ-Liveticker)

20.07 Uhr: Man darf gespannt sein, wie sich die junge Münchner heute schlägt! Will und Nollenberger waren gestern noch bei der Bayern-Reserve in Rostock im Einsatz. Das Team von Sebastian Hoeneß musste sich knapp mit 1:2 geschlagen geben.

19.59 Uhr: Das erste Spiel des heutigen Abends ist bereits beendet. Real Madrid schlägt Fenerbahce Istanbul mit 5:3 durch und sichert sich somit Platz drei beim Audi Cup.

19.50 Uhr: Auf der anderen Seite sitzen bei den "Spurs" Kane, Eriksen und Son zunächst nur auf der Bank. Dennoch schickt Pochettino eine schlagfertige Truppe auf den Platz.

19.38 Uhr: Gnabry und Martinez fehlen leicht angeschlagen - es handelt sich nach Angaben des Rekordmeisters nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Kimmich und Goretzka stehen ebenso nicht im Kader. Der Grund ist jeweils eine persönliche Leistungssteuerung.

19.32 Uhr: Die Aufstellung ist da! Und Coach Kovac rotiert kräftig durch - aus der gestrigen Startformation sind lediglich Neuer und Süle übrig geblieben.

19.30 Uhr: Hallo und Herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker! In einer Stunde trifft der FC Bayern im Finale des Audi Cups auf Tottenham Hotspur!

Audi Cup: Bayern in sehr guter Form

Im Audi-Cup-Finale gibt es nun vermutlich die weitaus schwerere Aufgabe auf den FC Bayern: Nach dem 6:1-Kantersieg gegen Fenerbahce wartet nun Tottenham Hotspur auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Die Engländer standen in der vergangenen Saison im Champions-League-Finale, beim Vorbereitungsturnier in München setzten sich die Spurs mit 1:0 gegen Real Madrid durch.

Vor dem Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund befinden sich die Bayern in guter Form – gegen die Türken erzielte Thomas Müller einen Dreierpack. Zudem waren Kingsley Coman, Leon Goretzka und Renato Sanches für die Münchner erfolgreich. Sanches durfte im Halbfinale von Beginn an ran, ebenso wie Jérôme Boateng – beide Spieler werden immer wieder mit einem Bayern-Abschied in Verbindung gebracht. Ob Kovac sie auch im Finale gegen Tottenham starten lässt?

Welches System lässt Kovac spielen?

Auch die Frage des Spielsystems ist noch offen: 4-2-3-1 oder doch die 4-3-3-Formation, die Kovac auch gegen Fenerbahce spielen ließ und während der USA-Reise ausgiebig getestet hat?

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur – das Finale des Audi Cups ab 20.30 Uhr hier im AZ-Liveticker.

