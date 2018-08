Von seinen Anlagen her könnte auch Renato Sanches (20) einen hervorragenden Sechser geben. In der Vorbereitung deutete der Portugiese seine Qualitäten an, nach zwei verlorenen Jahren scheint erbei Bayern angekommen. "Er wird sicherlich diese Saison viele gute Spiele für Bayern machen", sagte Kovac. Allerdings: Sanches zog sich im USA-Trainingslager eine Blockade im Lendenwirbelbereich zu, dadurch verpasste er einige Trainingseinheiten. Das könnte ihn die Stammplatzchance kosten.

Die Spieler im offensiven Bayern-Mittelfeld

Mit 16 Assists war Thomas Müller vergangene Saison bester Vorlagengeber der Liga. Deshalb will sich Müller nicht sagen lassen, dass er eine enttäuschende Saison hinter sich hat – acht Tore gelangen in der Liga auch. Und doch zeigte die Formkurve in der Rückrunde nach unten. Nun sprach er von einer "riesigen Motivation", die WM-Enttäuschung vergessen zu machen. Müller selbst sieht sich im zentralen offensiven Mittelfeld am stärksten.

Dort wird auch Neuzugang Leon Goretzka meist eingesetzt. Müller lobte die "exzellenten Fähigkeiten" des Ex-Schalkers. Goretzka ist schnell, dynamisch, technisch stark, hat einen sehr guten Torabschluss. auf der Achterposition", sagt Goretzka. Der 23-Jährige könnte aber auch einen klassischen Zehner abgeben.

Diese Position ist auch Thiago auf den Leib geschneidert. Der Spanier liebäugelte zuletzt mit einer Rückkehr in sein Heimatland, inzwischen haben die Bayern klargemacht, dass Thiago bleiben soll. Nur bei einem sehr hohen Angebot wäre man gesprächsbereit.

Thiago hat eine enttäuschende WM hinter sich, auch bei Bayern saß der Spielmacher öfter mal auf der Bank in wichtigen Spielen. Ansporn des 27-Jährigen: Ihm fehlt noch der Champions-League-Titel. Das treibt alle zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern in dieser Saison an.