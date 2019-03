München - Die Massenschlägerei in der Schillerstraße ist erst drei Wochen her: Etwa 100 Hooligans vom VfL Wolfsburg und dem FC Bayern prügelten am 9. März aufeinander ein. Für die Polizei bedeuten Spieltage, an denen verfeindete Fußball-Fangruppen aufeinandertreffen, einen hohen Personalaufwand. Die Kosten trägt der Steuerzahler.