TSV 1860 testet gegen Bayreuth

Für die Münchner Löwen steht das erste Testspiel für die neue Saison an. Im Grünwalder Stadion treffen die Sechzger auf Regionalligist SpVgg Bayreuth. Gegen die Oberfranken gibt es ein Wiedersehen mit Markus Ziereis. Der Stürmer wurde auf Giesings Höhen ausgebildet, kehrte später über Umwege zurück und schaffte mit den Löwen den Wiederaufstieg in die 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit kam der 27-Jährige aber kaum noch zum Zug und schloss sich nach Saisonende den Wagnerstädtern an.

Schon seit rund zwei Wochen befindet sich Trainer Michael Köllner mit seinen Schützlingen im Trainingsbetrieb. Die bisherige Vorbereitung bezeichnete der Löwen-Dompteur als "herausfordernd". Gegen Bayreuth wird nach der ersten Halbzeit durchgewechselt.

Köllner: Bayreuth eine "Top-Mannschaft"

"Wir werden in der Halbzeit komplett wechseln, damit alle Spieler 45 Minuten Belastung bekommen. Wir sind jetzt zwei Wochen richtig marschiert, die Spieler sind etwas müde. Für mich geht es in dem Test in erster Linie darum, dass man das trainierte Spielkonzept auch sehen kann", sagte Köllner im Interview auf der Vereinswebsite. Gegner Bayreuth, die langfristig ebenfalls in die 3. Liga wollen, bezeichnete Köllner als "Top-Mannschaft".

Beim Test wird ein besonderes Augenmerk auf der Jugend liegen. Beim Trainingsauftakt waren zehn Junglöwen mit von der Partie, die insgesamt genau null Einsätze in der 3. Liga verzeichnen.