Erster Löwen-Test im neuen Jahr

Gut zwei Wochen vor dem Start ins Pflichtspiel-Jahr 2020 steht für den TSV 1860 der erste Test an. Am Samstagnachmittag trifft das Team von Michael Köllner im Rahmen des Trainingslagers in La Manga auf eine Mannschaft der Gewerkschaft des spanischen Fußballverbands.

"Das sind Spieler, die momentan nicht unter Vertrag stehen, aber im Trainingsbetrieb stehen und voll konkurrenzfähig sind", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Es seien "namhafte Spieler aus der ersten und zweiten spanischen Liga."

Lang und Ziereis fehlen im Test

Nicht zur Verfügung stehen werden Köllner Niklas Lang und Markus Ziereis. Abwehrtalent Lang zog sich bei einem Zusammenprall im Training eine Knieblessur zu. Ziereis hat seit Beginn des Trainingslagers mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Der geplante Test gegen Wacker Innsbruck einen Tag vor Beginn des Trainingslagers musste aufgrund der schlechten Platzverhältnisse kurzfristig abgesagt werden.