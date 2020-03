Sein Vorschlag: An Straßen, an denen breitere Radlstreifen geplant sind, soll zunächst geprüft werden, ob man das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde reduzieren könnte. Vorstellen könne Hoffmann sich das etwa an der Martin-Luther-Straße, bei der bald eine Fahrspur pro Richtung wegfallen soll. Parkplätze oder Auto-Fahrspuren müssten dann nicht mehr gestrichen werden, so Hoffmann.