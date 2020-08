München - Raus aus dem Siegerflieger, rauf auf den Roten Teppich zu Ministerpräsident Markus Söder. Noch schnell ein Gruppenfoto mit den passenden Triple-Shirts. Dann ging es für die Spieler des FC Bayern bei ihrer Rückkehr aus Lissabon am Montagnachmittag direkt in die beiden am Rollfeld des Münchner Flughafens bereitgestellten Mannschaftsbusse, die sie zu der die Triple-Reise abschließenden Mitarbeiter-Feier in der Allianz Arena brachten.