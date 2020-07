Bekiroglu mit sehenswertem Doppelpack

Nach der Pause ging es weiter wie gehabt: Beide Teams lieferten Vollgas-Fußball ohne Rücksicht auf Verluste, die Defensivreihen wurden teils schwindlig gespielt. Auch im Löwen-Mittelfeld klafften viel zu große Löcher, was ein lautstarker Köllner immer wieder anmahnte. Seine Joker Leon Klassen und Efkan Bekiroglu kurbelten Sechzigs Offensivspiel sichtlich an: Erst verpasste der scheidende Spielmacher nach Flanke des Linksverteidigers selbst (59.), dann bediente er Lex, der fahrlässig per Hacke vergab (62.). Erneut war es Lex, der frei vor dem Tor noch Mölders bedienen wollte – und kläglich ins Toraus passte (66.).