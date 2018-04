Müller: "Heynckes war absolut nicht zufrieden"

Überfällig war die Auswechslung von Juan Bernat, der am Dienstag gänzlich überfordert war. "Wir hatten viele Fehler im Aufbauspiel, hatten Ballverluste, waren in der Defensive und vor allem im Mittelfeld nicht gut organisiert", befand Heynckes. James setzte dann die entscheidenden Impulse, auch der Brasilianer Rafinha sorgte für frischen Wind. Heynckes: "Beide Einwechslungen haben unser Spiel belebt."

Heynckes wollte die gute Laune der Bayern-Bosse nicht teilen. "Wenn wir die Champions League gewinnen wollen, müssen wir uns noch steigern", sagte er. Schließlich hatte er seine Spieler in der Halbzeitpause per Brandrede wachgerüttelt. "Interessant" sei es in der Kabine gewesen, sagte Salihamidzic. Hier gibt's die Stimmen zum Spiel

"Heynckes war absolut nicht zufrieden", meinte Thomas Müller. Laut Mats Hummels sei der Coach in seiner Mängel-Analyse nur "knapp unter sehr laut" geblieben. Der Weltmeister gab Heynckes zu "hundert Prozent" recht. "Es war okay, es war gut, aber mit okay, gut gewinnt man die Champions League nicht", sagte er, in Halbzeit eins sei es ein "gefährliches Spiel" gewesen. Und das gegen einen Kontrahenten, den Hummels wie Müller "noch stärker" erwartet hatten.

