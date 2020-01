FC Bayern II: Die Personalsituation hat sich entspannt

Nach einem Durchhänger von fünf sieglosen Spielen im Spätherbst, als zahlreiche Spieler aus der U23 zu den verletzungsgeplagten Profis hochgezogen wurden, hat sich die Lage bei den Amateuren zuletzt wieder deutlich entspannt. "Dieser Situation wollten wir im Winter vorbeugen", sagte Hoeneß am Donnerstag. Mit Nicolas Kühn (kommt von Ajax Amsterdam) und Woo-yeong Jeong (SC Freiburg) wurden deshalb zwei vielversprechende Angreifer bis zum Saisonende ausgeliehen, aufgrund der Rekonvaleszenten in der ersten Mannschaft dürfte sich die Zahl der Abstellungen in der Rückrunde in Grenzen halten. "Für mich ist es ein Luxusproblem. Nun haben wir die Qual der Wahl", sagte Hoeneß am Donnerstag.