Neuer fordert Bayern-Sieg zum Champions-League-Auftakt

Lieber konzentriert man sich auf die anstehenden Aufgaben, wie am Mittwoch zum Start der Champions League zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. "Leipzig spielt auch Champions League. Das ist das Niveau, das uns am Mittwoch erwarten könnte", stellte Neuer fest, der gegen die Serben einen Heimsieg forderte.

Leipzig geht mit mehr Euphorie in seinen Champions-League-Auftakt. "Wir haben in der Liga zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Diese Stabilität ist wichtig für die Bundesliga und gibt uns auch Zuversicht für die Champions League", sagte Nagelsmann vor seiner Premier in der Königsklasse mit RB am Dienstag bei Benfica Lissabon (21.00 Uhr/DAZN).

