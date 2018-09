Niko Kovac blieb hartnäckig

Wochen später zeigt sich, warum der Bayern-Coach so hartnäckig blieb. Lewandowski hat in vier Pflichtspielen bereits sechs Tore erzielt, darunter zwei in der Bundesliga. Mehr noch: Er spielt nach einer enttäuschenden Fußball-WM befreit auf, hat offensichtlich wieder Spaß im und am Bayern-Dress.