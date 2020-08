OB Dieter Reiter (SPD) hatte deshalb schon 2019 einen Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verfasst, in dem er eine verpflichtende Ausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten forderte. Seine Rathaus-SPD forderte wenig später, Lastwagen ohne Abbiegesystem das Rechtsabbiegen in der Stadt zu verbieten.