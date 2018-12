Süße Vorfreude unterm Weihnachtsbaum Die Monaco-Zwillinge sind schon in Weihnachtsstimmung

In perfekter Festtagskleidung - und im Falle von Jacques mit modischen Sneakern - sitzen die Vierjährigen unter einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum und gucken mit großen Kulleraugen in die Kamera. Gabriella liegt mit ihrer Backe liebevoll auf der Schulter ihres Bruders, beide halten Christkugeln in den Händen. "12 Tage bis Weihnachten" zählt Charlène von Monaco in der Bildunterschrift den Countdown ein - dabei hat sie ihre eigenen Weihnachtsengel doch schon längst im Haus.