Conceição Waiba (48), die aus einem Dorf in Nordbrasilien kommt, steht in der Sommerstraße in der Küche: Die frühere Grundschullehrerin aus Bahia hat von ihrer Mutter kochen gelernt. In München zaubert sie original brasilianische Gerichte auf den Teller: "Moqueca de Camarão", heißt ihr wunderbarer Garneleneintopf mit Reis und Salat (15,90 Euro). Das Korianderaroma und die cremige Kokossauce bleiben in Erinnerung.