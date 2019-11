Erik ten Hag: Schwärmt vom FC Bayern

Er wäre wohl neben Tuchel die innovativste Lösung, wenn man sich das Anforderungsprofil anschaut. Der Coach begeisterte mit Ajax Amsterdam in der letzten Saison in Europa und bringt nach seiner Zeit bei den Bayern-Amateure (2013 bis 2015) auch den nötigen Stallgeruch mit. Allerdings hat der Niederländer ebenfalls abgesagt: "Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe", so ten Hag. Eine mittelfristige Rückkehr ist aber nicht ausgeschlossen, schwärmt der Ajax-Coach vom FC Bayern doch in höchsten Tönen: "Der Verein hat einen Platz in meinem Herzen."