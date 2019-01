München - Der tägliche Grimaldi. Was macht eigentlich Adriano Grimaldi? Auf Giesings Höhen vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem sich Fans wie Funktionäre nicht eine Antwort auf die Zukunftsfrage des wechselwilligen Löwen-Torjägers erhoffen. Bestenfalls eine zufriedenstellende Antwort. Doch wie soll die in dieser vertrackten Situation lauten? Gehen? Oder doch bleiben? Der Abgang des Top-Sommerneuzugangs nach nur einem halben Jahr gerät immer mehr zum Grimaldi-Rätsel.