Erstmals steuerte er in einem CL-Spiel zwei Assists bei.

Zudem traf er in seinem sechsten Champions League-Spiel in Folge – Rekord für einen Bayern-Spieler generell.

Es war Lewandowskis 11. Tor in der laufenden CL-Saison – sein neuer persönlicher Rekord.

Robert Lewandowski erzielt 64. CL-Tor

Und auch in einer zweiten Statistik klettert der Pole dank seines Treffers nach oben: Sein Treffer zum 3:0 war gleichzeitig sein 64. Tor in der Champions League. Damit zog der Stürmer in der ewigen Torschützenliste mit Karim Benzema von Real Madrid gleich. Nur drei Spieler haben in dem Wettbewerb mehr Tore erzielt: Raúl (71), Lionel Messi (114) und Cristiano Ronaldo (128).