Pkw-Maut: "Es muss Schluss sein mit der Geheimnistuerei"

Kühn hatte bereits im Januar nach dem Informationsfreiheitsgesetz beantragt, dass Scheuer die Verträge herausgibt. Darüber habe das Ministerium bis heute nicht entschieden, hieß es dazu aus seinem Büro. Nun habe Kühn am Verwaltungsgericht Berlin darauf geklagt, dass eine Entscheidung her müsse – und will erneut klagen, falls das Ministerium seiner Forderung nicht nachkommt.