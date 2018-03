...über den späten Siegtreffer: "Man sieht, was im Fußball mit Willen möglich ist. Das 2:1 war ein Willenstor. Der Sascha (Mölders, d. Red.) geht in den Ball rein, dann kommt noch 'Mauer', macht den Ball rein. Das ist, was diese Mannschaft auszeichnet: Dieser Charakter, dieser unbedingte Wille, Spiele zu gewinnen, die auch schwer sind. Dass wir aber an gewissen Dingen arbeiten müssen, ist normal. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es Szenen, die müssen wir sauber herausspielen, und nicht gleich den ersten Ball nach vorne spielen."

Daniel Bierofka: "FC Bayern hat das Momentum"

...zum Derby gegen den FC Bayern in der Allianz Arena: "Das ist noch so weit weg. Ich habe mir über Vieles Gedanken gemacht, aber nicht darüber, wo wir Ende April spielen. Ich kann nicht genau sagen, warum das Spiel in der Allianz Arena sein wird. Ich denke, dass es aus Sicherheitsgründen so ist, dass das Spiel dadurch besser durchführbar ist. Es könnte durchaus sein, dass es wieder einen neuen Regionalliga-Rekord bei den Zuschauern gibt, sollten beide Mannschaften bis dahin noch auf Tuchfühlung sein. Das ist durchaus vorstellbar."

...dazu, ob die Mannschaft über das Ergebnis in Schweinfurt (1:1 gegen den FC Bayern II) Bescheid wusste: "Wir haben die Mannschaft bewusst nicht informiert, weil es für mich zweitrangig ist. Warum soll ich ihnen das sagen? Wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, dann bringt es uns nichts, was der FC Bayern macht. Unabhängig davon: Wir werden uns nicht auf dieses Thema einlassen. Entscheidend wird sein, was die letzten vier, fünf Spiele passiert. Dann wird es wirklich entscheidend. Ich glaube, dass Bayern bis dahin nicht mehr viel liegen lassen wird, weil sie einfach das Momentum und den Lauf haben. Ich hoffe aber, dass auch wir bis dahin wenige Punkte liegen lassen."

Marco Hiller: "Die schönsten Siege"

Marco Hiller, Keeper TSV 1860: "Solche Siege sind die schönsten, so ein Sieg freut einen umso mehr - geil, dass es geklappt hat. Das freut mich riesig für das ganze Team. Wir haben dran geglaubt und verdient gewonnen. Wir haben nicht mitbekommen, wie das Spiel der Bayern ausgegangen ist. Wir müssen jedenfalls jedes Spiel neu Gas geben und den Vorsprung ausbauen."

Markus Ziereis, TSV 1860: "Mauer war‘s, ganz klar! (lacht) Wenn man Sekunden vor dem Schlusspfiff das 2:1 schießt, ist jeder überglücklich. Die Punkte tun uns richtig gut, aber die haben wir uns auch hart erarbeitet. In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, finde ich. Ärgerlich, dass wir mit dem Pausenpfiff den Ausgleich kassieren. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar versucht, uns spielerisch durchzukombinieren, aber wir sind immer hängen geblieben. Insgesamt finde ich trotzdem, dass wir durch unser Chancenplus verdient gewonnen haben."

Daniel Wein: Bierofkas Ansprache hat uns aufgebaut

Daniel Wein über...

...den Lucky Punch: "Das war ein Gänsehautmoment. Das sind mit Abstand die geilsten Siege."

...den ersten Durchgang: "Wir haben es gut gemacht in der ersten Halbzeit, Buchbach hatte keine richtige Torchance bis zum Freistoß, der dann reinging. Danach war es schwer: Sie haben hinten dicht gemacht. Wir müssen kommen, weil wir zuhause spielen, wir müssen gewinnen, das wissen wir selbst auch."

...die zweite Hälfte: "Es stimmt, dass wir uns im zweiten Durchgang schwer getan haben. Das hat man ja gesehen. Es lag vielleicht auch daran, dass wir wie gegen Nürnberg eine gute Halbzeit spielen und wieder genau vor der Pause das Tor kriegen. Da gehen die Köpfe vielleicht einen Moment runter. Aber in der Halbzeit hat uns der Trainer aufgebaut, hat uns gesagt, dass wir ruhig bleiben sollen. Das haben wir ganz gut gemacht, wobei der Druck ein bisschen gefehlt hat. Im Endeffekt haben wir gewonnen, also alle richtig gemacht. In der letzten Minute so ein Tor zu machen, ist Wahnsinn."

...seine Position rechts in der Dreierkette (bei Ballbesitz): "Aaron (Berzel)und Felix (Weber) sind ja ausgefallen, normalerweise hätte einer von denen Innenverteidiger gespielt. Ich habe aber, bevor ich zu Sechzig gekommen bin, auch als Innenverteidiger gespielt. Hat also auch gepasst. Mir ist wurscht, wo mich der Trainer aufstellt."