München – Die Löwen sind nach dem 2:2 (hier den Liveticker nachlesen) gegen den 1. FC Saarbrücken (Hinspiel 3:2) zurück im Profifußball! Was für eine unglaubliche Last von Sechzig-Coach Daniel Bierofka, seinen Spielern und den Verantwortlichen abfällt, ist in den Interviews nach dem Spiel deutlich rauszuhören. Mölders, Biero & Co - hier kommen die Stimmen zum Aufstiegs-Krimi im Grünwalder Stadion: