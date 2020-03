Stichwahl? Kristina Frank wusste, dass es knapp wurde

Dass es knapp werden würde, davon ist Kristina Frank schon am Vormittag überzeugt – trotz aller miesen Prognosen. "Ich glaube, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz gibt", sagt sie, als sie gegen 10.30 Uhr mit Ehemann Felix und ihrem kleinen Sohn Ferdinand (2) ins Neuhauser Wahllokal in der Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße kommt, nach einem Familienfrühstück mit Rührei, das ihr der Ehemann gebrutzelt hat gegen die Anspannung. Sie sagt auch, das Aufwachen an diesem Morgen sei gewesen "wie im Nachtzug sitzen und nicht wissen, ob man in der schönsten Stadt aussteigen darf."