München – Der Sonntag der Stichwahl rückt näher. In nur fünf Tagen wird Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) gegen Kristina Frank (CSU) antreten. Wahlkampf? Hat in Tagen der Krise, in denen Münchner nur noch für das Nötigste vor die Haustür gehen dürfen und Existenzängste den Alltag vieler Bürger prägen, bisher nicht stattgefunden.