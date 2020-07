Ärzte der KVB führten die Abstriche durch und rechneten diese über die Kassen ab. Anfangs war der Andrang enorm. In den ersten fünf Wochen wurden mehr als 42.000 Menschen getestet. Zuletzt habe die Nachfrage stark abgenommen: In den letzten Wochen waren es noch 20 bis 50 Tests am Tag, zuletzt war die Zahl einstellig. Ende Juni hatte jeweils nur ein einziger Arzt Abstriche genommen.