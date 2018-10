Trifft auch Ministerpräsident Markus Söder persönlich eine Teilschuld an dem schwachen Abschneiden der CSU in München?

Söders Großstadt-Strategie hat offensichtlich nicht gegriffen. Erschwerend kommt hinzu, dass er nicht immer positiv über München gesprochen hat, was sich die Menschen durchaus merken.

"Die CSU muss sich inhaltlich wie personell anpassen"

Lassen Sie uns spaßeshalber einmal - ganz unwissenschaftlich - in die Zukunft blicken. Was müsste passieren, damit die Grünen in Bayern an die Regierung kommen?

Da ich keine Kristallkugel besitze, ist das tatsächlich schwer. Genauso schwer ist es meiner Meinung nach auch für die Grünen, in Bayern an die Macht zu kommen. Schließlich lagen sie bei der Wahl trotz aller Gewinne immer noch unter 20 Prozent. Da müsste ein spezifisch grünes Thema zum Zeitpunkt der nächsten Wahl schon alles überlagern, völlig dominant sein. Aber ich sehe die Zukunft der Grünen durchaus positiv. Sie haben jetzt fünf Jahre lang die Chance, als stärkste Oppositionspartei im Landtag ihr Profil zu schärfen – natürlich vorausgesetzt, die CSU geht, wie allgemein erwartet, mit den Freien Wählern in eine Koalition.

Den Freien Wählern liegt vor allem der ländliche Raum am Herzen. Da wird es für die CSU schwer werden, in den Großstädten an die Grünen verlorenes Terrain zurückzugewinnen, oder?

Die CSU muss sich inhaltlich wie personell anpassen – sonst sehe ich da langfristig keine Chance auf große Erfolge in den Großstädten. Im Gegenteil: In einer Parteienlandschaft, die immer bunter wird, müssen die Christsozialen aufpassen, dass sie überhaupt noch Volkspartei bleiben. Wie schnell so ein Abstieg aus dem Volksparteien-Standing geht, hat die SPD in Bayern ja gerade eindrucksvoll gezeigt. Allerdings muss ich auch sagen, dass sich die Zeit der Volksparteien dem Ende zuzuneigen scheint.

Wählerwanderung in München



Die Wählerwanderung in München. (Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Grafik: Statistisches Amt München

