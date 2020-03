AZ: Herr Backs, Sie haben sich mit Ihrer Spielerberater-Agentur Siebert und Backs dazu entschieden, im Jahr 2020 auf 50 Prozent Ihrer Provisionen zu verzichten. Was hat Sie zu diesem Schritt veranlasst?

STEFAN BACKS: Man hinterfragt seine eigene Rolle im Fußballsystem und versucht, nun in der Corona-Krise Vereinen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Ich habe ein großes Herz für die 3. Liga, zwei unserer Klienten, Michael Köllner beim TSV 1860 und Jens Härtel, haben als Trainer mit ihren Klubs finanziell schwer zu kämpfen. Deshalb wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass es in der 3. Liga und insgesamt im Fußball wieder aufwärts geht.