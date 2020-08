Statement von William und Harry Statue in Gedenken an Prinzessin Diana wird 2021 enthüllt

Die Statue soll die Besucher des Palastes an das Leben und das Erbe von Prinzessin Diana erinnern, heißt es in dem Statement. Das Denkmal wurde erstmals 2017 anlässlich des 20. Todestages der Prinzessin angekündigt und sollte eigentlich bereits an seinem Platz stehen. Durch die Corona-Pandemie verzögerten sich allerdings die Arbeiten an dem Projekt.