Ihre "Suits"-Familie meldet sich

Bevor Meghan im vergangenen Mai zur Herzogin wurde, war sie Schauspielerin. Besonders bekannt war sie damals in ihrer Rolle als Rachel in der Anwaltsserie "Suits". Auch einige ihrer damaligen Kollegen sendeten ihre Glückwünsche. Patrick J. Adams (37), der in der Serie - Vorsicht, Spoiler! - Meghan geheiratet hat, erklärte bei Twitter: "Habe gerade gehört, dass die Welt um 3,2 Kilo schwerer geworden ist." Er sende viel Liebe an das Baby und die "unglaublichen Eltern". Vor sieben Monaten habe er am eigenen Leib erfahren, wie sehr einen ein eigenes Kind verändern kann. Per Hashtag fühlte er auch schon einmal vor, ob die Eltern für ihre Kinder vielleicht bald eine Verabredung zum Spielen ausmachen wollen.

Sarah Rafferty (46), die in "Suits" die Donna spielt, gilt als gute Freundin von Herzogin Meghan. Ihr Herz mache Sprünge "für einen wunderschönen, erstaunlichen und gesunden kleinen Jungen." Heute und auf alle Zeit sende sie Liebe und alle erdenklichen Segenswünsche über den Großen Teich. Der offizielle Twitter-Account der Serie meldete sich ebenso. "Die gesamte 'Suits'-Familie" schicke ihre Glückwünsche an Harry und Meghan.

