Arjen Robben fehlt beim Abschlusstraining

Bei Robben war ein Einsatz ohnehin ungewiss – schon am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen AEK Athen stand der Angreifer wegen besagter Knieprobleme nicht im Kader. Bei der Pressekonferenz am Freitag sagte Kovac zur fraglichen Personalie: "Bei Arjen Robben müssen wir das Training noch abwarten." Letztlich nahm der Routinier nicht mal an der Einheit teil.