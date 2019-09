"Glückwunsch an die Mannschaft! Wir haben insgesamt eine starke Leistung gezeigt, der Sieg ist verdient", sagte Hoeneß nach dem Schlusspfiff. "Wir sind sehr glücklich über den enorm wichtigen Erfolg. Die Rote Karte war sicherlich eine spielentscheidende Situation. Aber es ist auch nicht immer einfach, gegen zehn Mann zu spielen. Umso wichtiger war der frühe Treffer in der zweiten Halbzeit. Teilweise hätten wir es noch besser ausspielen und es so früher klar machen können."