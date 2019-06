Wie sehr dem FC Bayern am Aufstieg seiner zweiten Mannschaft gelegen war, zeigten die Jubelszenen von Präsident Uli Hoeneß im Grünwalder Stadion. Und als gäbe es nicht schon reichlich Top-Talente, wird in München gemutmaßt, dass der Zehn-Millionen-Kanadier Alphonso Davies und Neuzugang Jann-Fiete Arp (HSV/3 Mio. Ablöse) in der Dritten Liga zum Einsatz kommen könnten.