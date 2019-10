Starb am Samstag Im Alter von 92 Jahren: SPD-Ikone Erhard Eppler ist tot

Der SPD-Politiker Erhard Eppler ist tot. Wie die SPD-Landesvertretung in Baden-Württemberg mitteilte, starb Eppler im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat Schwäbisch Hall. Der Landesverband verabschiedete sich in einem bewegenden Tweet von Eppler, der die Partei über viele Jahre hinweg geprägt hatte.