München - Noch drei Wochen, bis das größte Volksfest der Welt zum 186. Mal in München startet. Wer es minutengenau wissen will, kann den Countdown auf der offiziellen Internetseite des städtischen Festes verfolgen: oktoberfest.de. Seit vergangenem Jahr gehört die Internetseite einer städtischen Tochtergesellschaft: Der Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG, Gesellschafter sind die Stadtwerke München und die Stadt selbst.