Staatsbankett im Buckingham Palast Donald Trump: Schlimmer Fauxpas bei der Queen?

Auch 16 Mitglieder der königlichen Familie nahmen an dem Abendessen teil - neben der Königin waren unter anderem Prinz Charles (70), Herzogin Camilla (71), Prinz William (36), Herzogin Kate (37) und Prinz Andrew (59) anwesend. Prinz Harry (34) war am Abend nicht dabei, er traf den US-Präsidenten und die First Lady am Montag bereits zum Mittagessen - in Abwesenheit seiner Frau Meghan (37) und ihres vor knapp einem Monat geborenen Sohnes Archie.