Spruch des Tages Lady Kitty Spencer über Instagram-Erfolg

Lady Kitty Spencer (28) hat nach der Royal Wedding von ihrem Cousin Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) jede Menge neue Fans gewonnen. Die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) zählte in dem grünen, handbemalten Kleid von Dolce & Gabbana zu den bestangezogenen Hochzeitsgästen. Das hatte auch Einfluss auf ihren Instagram-Account: Über Nacht hat sie 500.000 neue Follower bekommen, wie sie in einem Interview mit "Marie Claire" nun erzählte. Ganz geheuer war ihr das zunächst nicht: "Ich hatte das Gefühl, als würde mich jemand beobachten". Doch mittlerweile habe sie Spaß an der Social-Media-Plattform und lasse ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.