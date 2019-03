Sarah Kuttner ("Kurt") verpasste Gottschalk gleich am Anfang einen Grundkurs in Sachen Literatur, als der Moderator meinte, sie habe die Geschichte ihres Buches selbst erlebt: Nein, die Geschichte ist nicht autobiografisch. Und sie ließ auch gleich noch einfließen, dass man nicht lesbisch "wird", sondern von Geburt an "ist".