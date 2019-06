Wie rumänische Medien berichten, soll Hagi junior in konkreten Verhandlungen mit Borussia Dortmund stehen. In den Berichten wird sich auf Hagi Senior berufen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc soll laut "Merkur" derweil ebenfalls in Bologna gewesen sein, angeblich, um sich ein Bild von Hagi zu machen, der als Spielmacher eine starke Europameisterschaft spielte (vier Tore, zwei Assists).