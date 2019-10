Es kriselt derzeit beim TSV 1860 – die Löwen sind spätestens nach der Niederlage in Rostock endgültig im Abstiegskampf angekommen. Sollte das Worst-Case-Szenario am Ende der Saison eintreffen, steht Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel wohl vor dem Absprung in die 2. Liga.