Studie: Grüne sind größte Verlierer

Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen die Christsozialen demnach auf 49,1 Prozent der Stimmen. Laut der Zeitung ist es der beste Wert für die CSU seit dem Start ihres "Bayern-Monitors" im August 2017. Zum Vergleich: Vor rund zwei Monaten lag die Partei noch bei fünf Prozentpunkten weniger. Auch in Umfragen anderer Medien in den vergangenen Wochen war die CSU ähnlich stark.