In Zukunft wird es wohl ein kleines bisserl weniger romantisch. Denn über der West- und Ostkurve will die Stadt die Fans mit einem Dach vor Regen und Sonne schützen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch grundsätzlich beschlossen. Er stimmte für Dieter Reiters Plan, das Stadion auf 18.060 Zuschauer zu erweitern, die Haupttribüne zu verlängern, einen Business Club über der Stehhalle zu bauen – und eben alle Tribünen zu überdachen. So hatte es Albert Speer Architekten in einer Machbarkeitsstudie vorgeschlagen. Selbst die 18.060 Zuschauer hinzubekommen, sei planungsrechtlich eine Herausforderung, betonte Reiter.