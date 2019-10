Spenden für Alphonso Williams: Wo ist sein Vermögen geblieben?

Seine Familie sei auf die Spenden angewiesen, weil Williams' Leben dank falscher Freunde und teure Therapien große Geldausgaben erfordert habe, heißt es in dem langen Text, der den Aufruf begleitet. Bereits vor seinem Tod lag Alphonso Williams neun Wochen lang im Krankenhaus. Am 12. Oktober verstarb er schließlich an einem Prostatakrebsleiden. Doch wo ist sein Geld geblieben? Bei Alphonsos DSDS-Sieg im Frühjahr 2017 erhielt er eine halbe Million Euro an Gewinnsumme.